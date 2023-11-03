Гідрометцентр попередив про сильний вітер на вихідні

4 листопада вночі у західних, вдень у центральних та південних областях прогнозують сильний вітер.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у Карпатах вночі очікують до 20-25 м/с.
Крім того, 4 - 5 листопада у зв'язку з очiкуваними значними опадами на річках басейну Південного Бугу (Вінницька, Хмельницька області) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2 - 0,4 м над поточними вiдмiтками, без загрози негативних наслiдкiв.
У вихідні на більшій частині території очікують дощову погоду. У північних і центральних областях місцями значні дощі, на сході та південному сході, у понеділок вдень на Правобережжі - без опадів.
Температура вночі становитиме 5-12° тепла, вдень 12-19°. У південних областях вночі 13- 17°, вдень 20-23°.
Нагадаємо, тиждень тому буревій знеструмив понад тисячу населених пунктів в Україні. Найбільше постраждала Хмельницька область.
Водночас в останній день жовтня в Києві був зареєстрований температурний рекорд.