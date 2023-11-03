Гідрометцентр попередив про сильний вітер на вихідні

На Вінниччині та Хмельниччині прогнозують пiдвищення рiвнiв води.

4 листопада вночі у західних, вдень у центральних та південних областях прогнозують сильний вітер.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у Карпатах вночі очікують до 20-25 м/с.

Крім того, 4 - 5 листопада у зв'язку з очiкуваними значними опадами на річках басейну Південного Бугу (Вінницька, Хмельницька області) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2 - 0,4 м над поточними вiдмiтками, без загрози негативних наслiдкiв.

У вихідні на більшій частині території очікують дощову погоду. У північних і центральних областях місцями значні дощі, на сході та південному сході, у понеділок вдень на Правобережжі - без опадів.

Температура вночі становитиме 5-12° тепла, вдень 12-19°. У південних областях вночі 13- 17°, вдень 20-23°.

Нагадаємо, тиждень тому буревій знеструмив понад тисячу населених пунктів в Україні. Найбільше постраждала Хмельницька область.

Водночас в останній день жовтня в Києві був зареєстрований температурний рекорд.