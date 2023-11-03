База була розташована у місцевому домі культури.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Волновасі на Донеччині відбувся “приліт” по базі окупантів.

“Волноваха. Місце прильота тут так званий ДКЖ (або буднок культури залізничників). Як розумієете, ніякою культурою там не пахло. З місця кажуть непогано в окупантів та колоборантів пригоріло. Чекаємо на подробиці”, – написав Андрющенко.

Нагадаємо, у середині жовтня Сили спецоперацій повідомили подробиці успішного ураження ворожих аеродромів в Бердянську та Луганську. Окупанти понесли значні втрати у техніці та живій силі.