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У Волновасі відбувся “приліт” по базі окупантів, – Андрющенко

База була розташована у місцевому домі культури. 

У Волновасі відбувся “приліт” по базі окупантів, – Андрющенко
Фото: Telegram/Андрющенко

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Волновасі на Донеччині відбувся “приліт” по базі окупантів. 

“Волноваха. Місце прильота тут так званий ДКЖ (або буднок культури залізничників). Як розумієете, ніякою культурою там не пахло. З місця кажуть непогано в окупантів та колоборантів пригоріло. Чекаємо на подробиці”, – написав Андрющенко.

Нагадаємо, у середині жовтня Сили спецоперацій повідомили подробиці успішного ураження ворожих аеродромів в Бердянську та Луганську. Окупанти понесли значні втрати у техніці та живій силі.

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