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Бійці 109-ї бригади знищили ворожий “Сонцепьок”, – Фірсов

Під час ураження вогнеметна система була без БК.

Бійці 109-ї бригади знищили ворожий “Сонцепьок”, – Фірсов
Фото: скриншот відео

Бійці 109-ї бригади знищили ворожий “Сонцепьок”. 

Про це повідомив військовослужбовець, нардеп 7-го та 8-го скликань Єгор Фірсов.

“Дійсним доповідаю – ми знищили ворожий «Сонцепьок» (ТОС-1А). Він був без БК, але працювати вже ніколи не буде. Давно мріяли. Довго готувались. Пораділи вечір. І далі - готуватись до нових операцій”, – написав Фірсов.

Відео ураження можна подивитися тут.

Нагадаємо, декілька днів тому українська розвідка заявила про ураження радіорелейної станції на території Бєлгородської області. Крім того, особовий склад ворога зазнав втрат.

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