Під час ураження вогнеметна система була без БК.

Бійці 109-ї бригади знищили ворожий “Сонцепьок”.

Про це повідомив військовослужбовець, нардеп 7-го та 8-го скликань Єгор Фірсов.

“Дійсним доповідаю – ми знищили ворожий «Сонцепьок» (ТОС-1А). Він був без БК, але працювати вже ніколи не буде. Давно мріяли. Довго готувались. Пораділи вечір. І далі - готуватись до нових операцій”, – написав Фірсов.

Відео ураження можна подивитися тут.

Нагадаємо, декілька днів тому українська розвідка заявила про ураження радіорелейної станції на території Бєлгородської області. Крім того, особовий склад ворога зазнав втрат.