У “Дії” тепер можна сплатити штраф за адміністративне правопорушення

Глава Мінцифри зазначив, що це дозволить уникнути довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду.

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що у застосунку “Дія” тепер можна сплатити штраф за адміністративне правопорушення.

“Тепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення просто в Дії. Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Всього за кілька кліків — у смартфоні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потрібно відкрити розділ Судові справи або Судові штрафи, вибрати штраф та сплатити його. Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє справу.

Нагадаємо, українці через “Дію” вже придбали 2,3 млн військових облігацій на понад 2,3 млрд грн. Кожна облігація – це зброя та техніка для наших захисників і захисниць.