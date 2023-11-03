​Вночі росіяни випустили по Львівщині 16 "Шахедів" (оновлено)

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що цієї ночі регіону загрожували 16 російських ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

"За інформацією військових, цієї ночі нашому регіону загрожували 16 "Шахедів". Наша ППО відпрацювала їх в межах своєї зони відповідальності, це не лише Львівська область", - написав Садовий.

Як запевнив мер, у самому Львові було спокійно.

Оновлено. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що були влучання.

"На жаль, є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували. Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які дуже професійно спрацювали у надскладних умовах, коли дрони летіли у кілька хвиль і часто змінювали напрямок руху. Дякую всім службам за оперативне подолання наслідків атаки", – написав він у Telegram.

Нагадаємо, сьогодні вночі РФ випустила по Україні 40 ударних БпЛА і ракету. Також влучання зафіксовані в Одеській області та Харкові. В Івано-Франківській працювала ППО.