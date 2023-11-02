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За жовтень Росія випустила по Україні 24 ракети та 243 "Шахеди"

Українська ППО знищила майже всі цілі.

За жовтень Росія випустила по Україні 24 ракети та 243 "Шахеди"
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

За жовтень Росія випустила по Україні 243 безпілотники "Шахед", 15 ракет Х-59 та 9 крилатих ракет.

Таку статистику оприлюднив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Він зазначив, що українська ППО знищила майже всі цілі.

"За жовтень сили Протиповітряної оборони ЗСУ знищили 228 Shahed-131/136 з 243 запущених ворогом по Україні, 11 керованих авіаційних ракет Х-59 із 15, які Росія запустила по містах України, та 8 з 9 крилатих ракет", йдеться у дописі.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила у війні проти України близько 302 420 військових. Також окупанти втратили 5 488 безпілотників і 1 549 крилатих ракет.

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