За жовтень Росія випустила по Україні 24 ракети та 243 "Шахеди"

За жовтень Росія випустила по Україні 243 безпілотники "Шахед", 15 ракет Х-59 та 9 крилатих ракет.

Таку статистику оприлюднив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Він зазначив, що українська ППО знищила майже всі цілі.

"За жовтень сили Протиповітряної оборони ЗСУ знищили 228 Shahed-131/136 з 243 запущених ворогом по Україні, 11 керованих авіаційних ракет Х-59 із 15, які Росія запустила по містах України, та 8 з 9 крилатих ракет", йдеться у дописі.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила у війні проти України близько 302 420 військових. Також окупанти втратили 5 488 безпілотників і 1 549 крилатих ракет.