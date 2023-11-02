Начальник Генерального штабу Чехії зустрівся із генералом Залужним у Києві

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржека прибув до Києва і провів переговори з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це йдеться у повідомленні Збройних сил Чехії в мережі "Х".

"Начальник Генштабу Режка провів у Києві переговори зі своїм українським колегою генералом Залужним та іншими партнерами силових структур України. Вони обговорили поточний розвиток ситуації з безпекою та інші можливості чеської підтримки, навчання та обміну досвідом. Українські партнери вже оцінили допомогу чеської армії", йдеться у повідомленні.

Генерал Ржека наголосив, що Чехія продовжить допомагати Україні та висловив вдячність за співпрацю.

Фото: Armáda ČR

"Наші консультації необхідні саме для того, щоб допомога Україні мала максимально можливий ефект. Я дуже ціную інформацію, яку нам надають наші українські партнери. Таким чином наша армія набуває безцінного досвіду", – прокоментував зустріч генерал Ржека.

Нагадаємо, Данія та Чехія планують поставки майже 50 бойових машин піхоти та основних бойових танків та іншу військову допомогу для України.