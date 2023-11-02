Він був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення Росії навесні 2022 року.

У Броварському районі Київської області завершили капітальний ремонт мосту через ріку Трубіж. Цей міст був зруйнований унаслідок повномасштабної російської агресії.

Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко і опублікував відео.

"У Броварському районі завершили капітальний ремонт мостової споруди через річку Трубіж. Старий міст був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення Росії навесні 2022 року. Протяжність нового - 27 метрів. Він розташований на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення. З'єднує два населені пункти: села Залісся та Заворичі", - написав він.

Очільник ОВА повідомив, що ремонт мосту розпочався у вересні 2022 року і тривав майже 13 місяців. Зокрема, відновлено берегові опори, облаштовано нове дорожнє полотно, встановлено перила, берегові конуси, а також облаштовано водовідвідні та очисні мережі.

"Відбудову продовжуємо. Відновлюємо на Київщині ще шість мостів і завершимо роботи найближчим часом. Ще для 14 мостових споруд розробляємо проєкти", - додав Кравченко.

Нагадаємо, що Агентство відновлення планує завершити у листопаді ремонт на правому проїзді мосту через Десну. Це - один із найбільших мостів Чернігівщини.