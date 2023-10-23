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Агентство відновлення завершує ремонт проїзду одного з найбільших мостів Чернігівщини

Цей міст росіяни підірвали у березні 2022-го.

Агентство відновлення завершує ремонт проїзду одного з найбільших мостів Чернігівщини
Фото: Агентство відновлення

Агентство відновлення планує завершити у листопаді ремонт на правому проїзді мосту через Десну.

Про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Це один з найбільших мостів у Чернігівській області. Його довжина становить майже 600 метрів, розрахована споруда на чотири смуги руху. 

Міст росіяни підірвали на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року. На нього скинули щонайменше шість авіабомб. 200 метрів прогонової будови були зруйновані повністю. 

У Держагентстві зазначили, що міст важливий для сполучення Чернігова з Києвом, оскільки після деокупації вантажівки змушені були їхати в обʼїзд вузьким шляхом. Дорога від Києва до Чернігова займала вдвічі більше часу через стан дороги та щільний потік транспорту.

У липні цього року повністю завершили відновлення підірваної частини споруди та пустили рух транспорту по одному з проїздів мосту.

Тоді стартував капітальний ремонт вцілілої частини переправи, яку пошкодили снаряди. 

У 2024 році буде повноцінно забезпечений проїзд чотирма смугами руху, запевнили в Агентстві.

Фото: Агентство відновлення

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Нагадаємо, цього місяця на півночі Житомирської області в Малині урочисто відкрили міст через р. Ірша, який був зруйнований авіаударом росіян 6 березня 2022 року.

Тим часом Україна та Румунія підписали міжурядову угоду щодо будівництва 261-метрового мосту через річку Тису.

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