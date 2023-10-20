Ще один облгаз Фірташа перейшов під контроль держави

АТ "Волиньгаз" перейшло під контроль держави та увійшло в "Групу Нафтогаз".

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Це вже 17-те обласне газорозподільне підприємство, яке перейшло під контроль держави з початку 2023 року. Воно забезпечує розподіл газу до бюджетних організацій та понад 250 тисяч осель регіону.

У Нафтогазі пояснили, що ці зміни були зумовлені "необхідністю вирішення стратегічних енергетичних завдань, що стосуються надійного захисту критичних об’єктів, а також швидкого відновлення інфраструктури в разі ворожих атак".

Тарифи на послуги розподілу та особові рахунки для мешканців області поки що залишаються незмінними. Про зміну реквізитів людей проінформують додатково.

Раніше до НАК «Нафтогаз України» увійшли:

АТ «Вінницягаз»,

АТ «Дніпрогаз»,

АТ «Дніпропетровськгаз»,

АТ «Донецькоблгаз»,

АТ «Івано-Франківськгаз»,

АТ «Житомиргаз»,

АТ «Київоблгаз»,

АТ «Криворіжгаз»,

АТ «Кіровоградгаз»,

АТ «Львівгаз»,

АТ «Миколаївгаз»,

АТ «Сумигаз»,

АТ «Харківміськгаз»,

АТ «Харківгаз»,

АТ «Хмельницькгаз»,

АТ «Черкасигаз».

Нагадаємо, влітку цього року Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність голів правлінь "Волиньгазу", "Криворіжгазу" та "Чернігівгазу", які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України, так званої схеми “облгазів Фірташа”.

Навесні СБУ і БЕБ продовжили обшуки в офісах Регіональної газової групи Дмитра Фірташа. Формальною причиною для обшуків стала кримінальна справа, яку відкрила спецслужба щодо закупівель природного газу для технологічних потреб за 2016 – 2022 роки.