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Цього року вдалося наростити видобуток українського газу на 7%, – Чернишов

Україна достроково закачала в підземні сховища необхідний для проходження опалювального сезону газ.

Цього року вдалося наростити видобуток українського газу на 7%, – Чернишов
Фото: НАК "Найтогаз"

Голова НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов провів зустріч з колективами Харківської філії та Харківської міської філії "Газмережі".

Про це повідомляє сайт Нафтогазу.

Під час обговорення поточних питань голова Нафтогазу подякував за добру роботу щодо підготовки до опалювального сезону. Він нагадав, що у 2023 році вдалося не тільки наростити на 7% видобуток українського газу, а й заповнити підземні газосховища напередодні зими завчасно.

Тепер, за його словами, не менш важливим є питання ефективного розподілу газу зважаючи на потенційні загрози та атаки на критичну інфраструктуру з боку Росії.

"Ми маємо певний досвід за результатами попереднього року. Але розуміємо, що і ворог зробив висновки. Відтак повинні бути готовими до неочікуваних сценаріїв. Ми взаємодіємо з підприємствами розподільних мереж міста Харкова та Харківської області, щоб, попри всі загрози, забезпечити Харківщину теплом і усунути ці ризики, які, на жаль, цілком можливі", – сказав Олексій Чернишов.

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Голова правління "Газмережі" Олексій Скриль натомість зазначив, що робота в цьому напрямі йде: "Ми рухаємося в напрямі побудови національного оператора газорозподільних мереж України. Процес інтеграції облгазів у єдину систему триває".

Водночас в.о. директора Харківської філії Дмитро Безпалов додав, що наразі підприємство обслуговує 12,3 тис. км газових мереж, а це понад 450 тисяч абонентів.

"Питання є, оскільки ми знаходимося у стані війни. Тільки з липня 2023 року відновлено 180 км газопроводів та 3 газорегуляторних пункти. В цілому ми готові на 100% до опалювального сезону", – додав він.

Готове до зими і саме місто Харків, запевнив в.о. директора Харківської міської філії Віталій Степаненко: "Наші газові мережі постійно розширюються. На сьогодні це десь приблизно 2,6 тис. км. Основний напрям роботи – розподіл природного газу мешканцям міста Харкова, установам, бюджетникам, юридичним особам та іншим споживачам. Ми впевнені, що 100% всього обладнання протестоване і відремонтоване".

Нагадаємо, Чернишов зустрівся із міським головою Харкова Ігорем Тереховим та головою Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим. На зустрічі обговорювалася підготовка Харкова та області до опалювального сезону.

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