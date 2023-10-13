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Голова “Нафтогазу” Чернишов виступив за посилення ролі наглядових рад у діяльності держпідприємств

Олексій Чернишов вважає, що це потрібно для деполітизації цієї системи.

Голова “Нафтогазу” Чернишов виступив за посилення ролі наглядових рад у діяльності держпідприємств
очільник НАК Олексій Чернишов
Фото: naftogaz.com

Голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов заявив про підтримку посилення ролі наглядових рад у діяльності державних підприємств та очікує ухвалення відповідного закону, який би це врегулював.

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

“Цього року очікуємо законопроект (№ 5593-д від 6 липня 2021 р.), який стосується посилення ролі наглядових рад у житті державних підприємств. Це, зокрема, і ухвалення фінансових планів, і призначення голів правління. Це потрібно, щоб деполітизувати цю систему”, – сказав Олексій Чернишов під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі в четвер.

При цьому він зазначив, що в Нафтогазі вже ухвалено рішення на рівні наглядової ради щодо призначення та виборів голови правління виключно нею.

“Саме наглядові ради мають ухвалювати ці рішення. Саме для цього ми їх і запросили, щоб вони розвивали наші компанії”, – наголосив голова НАК.

 

Він висловив переконання, що держава має бути лише там, де вона необхідна, а про те, що вона є неефективним управлінцем, за його словами, усім відомо і не лише в Україні.

“Маємо зробити так, щоб державні підприємства розвивалися. Для цього є питання корпоративного управління”, – зазначив Олексій Чернишов.

Загалом він наголосив, що Україна не має часу чекати завершення війни, щоб проводити реформи, зокрема й в енергетичному секторі.

“Повинні робити це зараз, і тоді в нас буде шанс забезпечити поступове, але зростання нашого ВВП і економіки”, – переконаний голова Нафтогазу.

Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов в інтерв`ю LB.ua розповів, що Україна має майбутнє "повербанка" Європи. Чернишов упевнений, що енергетика в реформованій Україні має "величезні перспективи".

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