Дефіцит бюджету наступного року складе близько 21% ВВП, – Шмигаль

Щоб закрити цей дефіцит, наступного року Україна потребуватиме близько 42 млрд доларів фінансової підтримки.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наступного року Україна потребуватиме близько 42 млрд доларів фінансової підтримки, щоб закрити дефіцит бюджету.

Про це він повідомив під час виступу на щорічних осінніх зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

“Міжнародна підтримка – один з основних факторів, що допоміг Україні вистояти проти повномасштабної російської агресії. Дефіцит бюджету наступного року складе близько 21% ВВП. Розраховуємо на підтримку партнерів, яка дозволить Уряду виконувати основні соціальні зобов’язання: виплачувати пенсії, зарплати лікарям та вчителям, допомагати тим, кому росія зруйнувала домівки”, – сказав прем’єр.

Він зазначив, що сьогодні всі зібрані податки український уряд направляє на безпеку й оборону, і саме на приватному секторі тримається українська армія.

Нагадаємо, 9 жовтня президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо виділення понад 21% ВВП на оборону. Тепер Кабмін має урахувати це рішення під час доопрацювання проєкту держбюджету на 2024 рік. При цьому ця сума має бути не менше 1,6 трлн грн.

Нещодавно голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що депутати хочуть збільшити видатки дербюджету-2024 на 12,5 трлн грн. Нардепами подано 1620 поправок.