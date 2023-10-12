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Білий дім планує об'єднати фінансування допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню, - ЗМІ

Такий запит дозволить усунути навантаження на запаси Пентагону.

Білий дім планує об'єднати фінансування допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню, - ЗМІ
Фото: EPA\UPG

Білий дім готує для подання до Конгресу запит, який включає фінансування для безпеки кордонів Ізраїлю, України, Тайваню та США. 

Про це повідомляє CNBC News з посиланням на свої джерела.

Представники адміністрації Байдена наголосили, що цей запит буде спрямований на усунення навантаження на запаси Пентагону, яке спричинить додаткова військова підтримка Ізраїлю, Україні та Тайваню.

Байден зазначив, що “коли Конгрес повернеться, ми попросимо їх вжити термінових заходів для фінансування вимог національної безпеки наших критично важливих партнерів”.

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В свою чергу, радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Адміністративно-бюджетне управління готує додатковий запит. Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі також розглянув можливість об’єднання всіх запитів на фінансування.

“Я не готовий зараз деталізувати ці розмови для вас або сказати вам, якими будуть параметри, тому що, відверто кажучи, ці параметри ще не визначені і навіть не прийняті, але ми активно працюємо. обговорення додаткового фінансування", - сказав Кірбі.

Голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол заявив, що він відкритий для розгляду пакета допомоги, який включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування додаткової безпеки на кордоні США та Мексики.

Втім, деякі республіканці в Палаті представників висловили незгоду з такою ідеєю.

Раніше повідомлялось, що США мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати боротьбу України проти російської агресії та підтримувати Ізраїль у захисті своєї території і громадян.

Нагадаємо, армія США заявила, що Конгресу потрібно буде схвалити додаткове фінансування, щоб гарантувати, що плани Пентагону з виробництва та придбання боєприпасів зможуть одночасно задовольнити потреби як Ізраїлю, так і України.

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