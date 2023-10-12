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Росіяни обстрілюють Харків, – Терехов

Відомо про одного пораненого та пожежу на місці “прильоту”.

Росіяни обстрілюють Харків, – Терехов
Фото: скрін відео

Російська окупаційна армія в ніч на 12 жовтня знову бʼє по Харкову. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Попередньо є “приліт” по одному з районів на околиці міста. Інформація щодо можливих постраждалих та руйнуваннях наразі збирається”, – написав мер Харкова.

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Пізніше Терехов повідомив, що попередньо є інформація про влучання по приватному житловому будинку. Відомо про одного пораненого та пожежу на місці “прильоту”.

Нагадаємо, вранці 6 жовтня росіяни обстріляли два райони Харкова. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей – десятирічний хлопчик на жінка 1955 року народження. Також відомо про 30 поранених.

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