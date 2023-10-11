Іспанія планує провести навчання для 4 тисяч українських військових

Близько 2 тисяч українських солдат вже проходять навчання.

Іспанія розраховує підготувати до 4 тисяч українських військових на своїй території, – повідомляє infobae з посиланням на заяву міністра оборони країни Маргарити Роблес.

"Ми виконуємо роботу з навчальної підготовки в Толедо і в інших містах Іспанії. Близько 2 тис. українських солдатів уже проходять підготовку в Іспанії. Ми розраховуємо в підсумку підготувати до 4 тис.", – сказала вона.

Роблес додала, що Іспанія також надає особливого значення військово-санітарній підготовці українських солдат.

Нагадаємо, Міноборони планує з вересня 2026 року сертифікацію військової освіти відповідно до стандартів НАТО. Подачі відповідних документів передуватиме інституційний аудит професійної військової освіти за участю радників та партнерів Альянсу.