Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
ГоловнаСуспільствоВійна

Іспанія планує провести навчання для 4 тисяч українських військових

Близько 2 тисяч українських солдат вже проходять навчання.

Іспанія планує провести навчання для 4 тисяч українських військових
Фото: КМДА

Іспанія розраховує підготувати до 4 тисяч українських військових на своїй території, – повідомляє infobae з посиланням на заяву міністра оборони країни Маргарити Роблес.

"Ми виконуємо роботу з навчальної підготовки в Толедо і в інших містах Іспанії. Близько 2 тис. українських солдатів уже проходять підготовку в Іспанії. Ми розраховуємо в підсумку підготувати до 4 тис.", – сказала вона.

Роблес додала, що Іспанія також надає особливого значення військово-санітарній підготовці українських солдат.

Нагадаємо, Міноборони планує з вересня 2026 року сертифікацію військової освіти відповідно до стандартів НАТО. Подачі відповідних документів передуватиме інституційний аудит професійної військової освіти за участю радників та партнерів Альянсу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies