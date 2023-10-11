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Окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя. Загинула жінка

Пошкоджені житлові будинки.

Окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя. Загинула жінка

У середу російські війська обстріляли передмістя Запоріжжя, а саме Широківську територіальну громаду. Внаслідок обстрілу загинула 74-річна жінка. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура. 

Внаслідок влучання ракети, тип якої встановлюється, у приватний сектор, зазнали руйнувань житлові будинки місцевих жителів. 

Фото: Запорізька обласна прокуратура

Фото: Запорізька обласна прокуратура

"За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російська авіація вдарила по Бериславському району. На два населені пункти скинули вісім керованих авіабомб.

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