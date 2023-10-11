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Двоє постраждалих від вибуху нафтопроводу на Прикарпатті померли у лікарні в Німеччині

У лікарні перебувають ще двоє дітей з важкими опіками тіла.

Двоє постраждалих від вибуху нафтопроводу на Прикарпатті померли у лікарні в Німеччині

Двоє постраждалих внаслідок пожежі через порив на нафтопроводі у селі Стримба на Івано-Франківщині, померли у Німеччині. Вони перебували там на лікуванні. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Раніше чотирьох постраждалих внаслідок вибуху нафтопроводу у Надвірнянському районі відправили на лікування у Німеччину.

"Двоє дорослих – чоловік 35 років й жінка 39 років, за життя яких спершу боролись прикарпатські медики, а відтак провідні німецькі фахівці, не вижили. Цієї ночі їх не стало", – написала Онищук.

Відомо, що наразі у Німеччині перебувають ще двоє хлопчиків з важкими опіковими травмами.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Надвірнянському районі стався прорив нафтопроводу. В результаті загорівся приватний будинок і постраждали люди. Тоді важкі опіки отримали двоє дітей та двоє дрослих.

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