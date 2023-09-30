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В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали шестеро людей (оновлено)

На місці працюють рятувальники.

В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали шестеро людей (оновлено)
Фото: ДСНС

В Івано-Франківській області стався прорив нафтопроводу. В результаті загорівся приватний будинок і постраждали люди.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"О 17:00 поблизу селища Стримба Надвірнянського району, стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв. та горінням, а також з розповсюдженням вогню на приватний будинок", - йдеться в повідомленні.

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Наразі засувки на нафтопроводі перекриті. На місці працюють рятувальники.

Оновлення. Рятувальники ліквідували пожежу, що сталася внаслідок пориву нафтопроводу, повідомили в ДСНС.

"О 17:54 ліквідовано пожежі розлитих нафтопродуктів на площі 100 кв.м та допоміжної споруди на площі 20 м кв., що сталися внаслідок пориву нафтопроводу поблизу с. Стримба Надвірнянського району", - йдеться в повідомленні.

Рітувальники уточнили, що постраждали шестеро осіб, з них двоє дітей, яких госпіталізовано до лікарні.

Засувки на нафтопроводі перекриті. На місці події залучалися 18 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.

"Незрозуміло, що сталося. Буквально через кілька хвилин я прибув на місце і побачив пожежі від розливу великих обсягів річки, які пішли по водоймі (...) Я знаю, що нафтопродукт просто так не горить, але не хочу бути голослівним. Найголовніше — зберегти людські життя", - розповів голова Надвірнянської міської ради Зіновій Андрійович він під час прямої трансляції у фейсбуці.

Він також пообіцяв, що місцева влада допоможе жителям із відновленням пошкоджених господарських споруд.

Нагадаємо, в 2018 році на Львівщині через врізку в нафтопровід "Дружба" стався витік нафти.

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