НАБУ оголосило підозри в справі про недобудовану школу в Івано-Франківській області

Колишньому директору Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та директору будівельної компанії повідомили підозри в заволодінні коштами на понад 10 млн грн, виділеними на спорудження навчально-виховного комплексу в селі Чукалівка.

У 2021-му Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області за результатами відкритого конкурсу уклало договір з підконтрольною директорові відомства компанією про будівництво шкільного закладу на загальну суму 45,6 млн грн. Про це повідомили на сайті Національного антикорупційного бюро.

"Як з’ясувалось, УКБ встигло перерахувати підконтрольній компанії 33,6 млн грн за роботи, виконання яких сторони зафіксували відповідними актами та довідками. Насправді ж роботи виконали лише частково, а решта, на суму понад 10 млн грн, так і залишилась на папері", – йдеться в повідомленні.

Учасники оборудки надалі заволоділи коштами та перевели їх у готівку через підконтрольні організації. Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення), ч. 1 ст. 366 КК (службова підробка) України.

На сайті "Прозорро" вказано, що тендер на 49,2 млн грн оголосили на будівництво навчально-виховного комплексу з використанням незавершеного будівництва середньої школи на 11 класів на вулиці Шкільній у Чукалівці. Перемогло підприємство "УКРАГРОБУД-ІНВЕСТ".