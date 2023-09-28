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Ворожа ракета знову влучила в об’єкт інфраструктури на околицях Миколаєва

До цього російська ракета влучила по інфраструктурному об’єкту міста 26 вересня. 

Ворожа ракета знову влучила в об’єкт інфраструктури на околицях Миколаєва
Ілюстративне фото: Миколаїв
Фото: Вікіпедія

Ворожа ракета знову влучила в об’єкт інфраструктури на околицях Миколаєва. 

Про ситуацію щодо ворожих обстрілів за минулу добу повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім

Вдень 27 та вночі 28 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 22 ворожі повітряні цілі: два розвідувальних БпЛА типу «Орлан» та 20 ударних БпЛА типу «Shahed 131/136».

У місті Миколаїв:

Ввечері, 27 вересня, близько 21:44 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Миколаївський район:

Ввечері, 27 вересня, о 22:40 у Сухоєланецькі громаді, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, пошкоджено лінію електропостачання. Постраждалих немає.

Вночі, 28 вересня, о 2:50 у Степівській громаді внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, пошкоджено господарчу споруду. Постраждалих немає.

Сьогодні зранку, 28 вересня, о 04:05 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, до цього російська ракета влучила по інраструктурному об’єкту міста 26 вересня. 

Також зазначимо, що цієї ночі ППО знищила 34 ворожі "Шахеди" та 6 розвідувальних безпілотників. Атаку росіян відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

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