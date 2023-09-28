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Росіяни вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

Люди не постраждали.

Росіяни вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Уночі російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, випустивши майже два десятки снарядів.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду. Наслідки атаки з’ясовуються. Минулося без постраждалих. У решті районів Дніпропетровщини було спокійно. Без обстрілів.

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Нагадаємо, вночі 27 вересня росіяни обстрілювали з важкої артилерії Нікополь та Мирівську громаду Дніпропетровської області. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, будівля підприємства. Поранення дістали двоє чоловіків.

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