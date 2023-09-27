В цьому місяці заплановані потужні заходи для посилення держави.

На ранковій селекторній нараді прозвучали доповіді військових, СБУ, МВС. Зокрема, щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага приділялась Херсону і Херсонщині.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Окреме доручення – військовим, будуть окремі доручення й усім, хто займається міжнародним напрямом: нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і “шахеди” та інші ударні дрони, і російську авіацію”, - наголосив президент.

Також Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів, які починають працювати в Україні. Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз.

“Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, і я подякував за рішення Марка працювати за напрямом “Освіта і наука”. Його метою будуть збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати всім українським дітям можливість навчатись у школі, а не дистанційно там і тоді, де й коли це авжеж дозволяють безпекові умови”, - розповів голова держави.

Він нагадав, що завдяки United24 уже зібрано понад 470 млн доларів із більш як 110 країн світу.

“Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави та вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильнішою. Україна матиме більше можливостей для свого захисту”, - наголосив президент.

Нагадаємо, стартувала інформаційна кампанія “Знаєш – скажи!”, щоб мотивувати людей, які проживають на території Росії, протидіяти примусовій депортації українських дітей і сприяти поверненню їх в Україну. Кампанію проводять у межах затвердженого Володимиром Зеленським плану дій Bring Kids Back UA.