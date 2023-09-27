Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати російські ракети, ударні дрони та авіацію, - Зеленський

В цьому місяці заплановані потужні заходи для посилення держави.

Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати російські ракети, ударні дрони та авіацію, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

На ранковій селекторній нараді прозвучали доповіді військових, СБУ, МВС. Зокрема, щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага приділялась Херсону і Херсонщині. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Окреме доручення – військовим, будуть окремі доручення й усім, хто займається міжнародним напрямом: нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і “шахеди” та інші ударні дрони, і російську авіацію”, - наголосив президент.

Також Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів, які починають працювати в Україні. Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, і я подякував за рішення Марка працювати за напрямом “Освіта і наука”. Його метою будуть збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати всім українським дітям можливість навчатись у школі, а не дистанційно там і тоді, де й коли це авжеж дозволяють безпекові умови”, - розповів голова держави.

Він нагадав, що завдяки United24 уже зібрано понад 470 млн доларів із більш як 110 країн світу. 

“Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави та вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильнішою. Україна матиме більше можливостей для свого захисту”, - наголосив президент.

Нагадаємо, стартувала інформаційна кампанія “Знаєш – скажи!”, щоб мотивувати людей, які проживають на території Росії, протидіяти примусовій депортації українських дітей і сприяти поверненню їх в Україну. Кампанію проводять у межах затвердженого Володимиром Зеленським плану дій Bring Kids Back UA.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies