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На Київщині BMW зіткнулася із вантажівкою, троє загиблих

Серед загиблих - немовля.

На Київщині BMW зіткнулася із вантажівкою, троє загиблих
Фото: Поліція Київщини

В Обухівському районі Київської області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули троє людей.

Про це поліція Київської області повідомила у Телеграмі.

За попередніми даними, не переконавшись у безпеці маневру, кермувальник легковика BMW виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з вантажівкою.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 28-річний водій, 24-річна пасажирка та немовля.

Фото: Поліція Київщини

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Нагадаємо, що в Івано-Франківській області автівка насмерть збила неповнолітнього пішохода.

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