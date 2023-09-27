В Обухівському районі Київської області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули троє людей.

Про це поліція Київської області повідомила у Телеграмі.

За попередніми даними, не переконавшись у безпеці маневру, кермувальник легковика BMW виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з вантажівкою.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 28-річний водій, 24-річна пасажирка та немовля.

Фото: Поліція Київщини

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області автівка насмерть збила неповнолітнього пішохода.