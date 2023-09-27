На Миколаївщині ППО знищила безпілотник росіян

У Миколаївській області протиповітряна оборона повітряного командування "Південь" знищила розвідувальний безпілотник російських загарбників.
Про це повітряне командування "Південь" повідомило у Facebook.
"27 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, що бійці Національної гвардії знищили російську самохідну артилерійську установку «Гіацинт-С».
Також "Армія дронів" побила рекорд знищених за один тиждень російських гармат.