На Миколаївщині ППО знищила безпілотник росіян

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У Миколаївській області протиповітряна оборона повітряного командування "Південь" знищила розвідувальний безпілотник російських загарбників.

Про це повітряне командування "Південь" повідомило у Facebook.

"27 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, що бійці Національної гвардії знищили російську самохідну артилерійську установку «Гіацинт-С».

Також "Армія дронів" побила рекорд знищених за один тиждень російських гармат.