Німеччина відкладає передачу Україні ракет Taurus через побоювання Шольца, - WSJ

Німеччина відкладає відправлення високоточних ракет Taurus в Україну через побоювання канцлера Олафа Шольца, що для цього знадобляться німецькі технічні спеціалісти.

Деякі німецькі чиновники мають побоювання, що це може наблизити Берлін до прямої конфронтації з Росією, пише The Wall Street Journal з посиланням на посадовців ФРН.

"Німецькі офіційні особи заявили, що коаліційний уряд Німеччини схвалив постачання Taurus, але Шольц загальмував цей крок через побоювання, що німецький персонал повинен буде приїхати в Україну, щоб допомогти обслуговувати зброю", – стверджує видання.

За словами джерел, Шольц вважає, що переміщення німецького військового персоналу в зону бойових дій потребуватиме голосування парламенту. Також Шольц стурбований тим, що такий крок нібито може "глибше втягнути Німеччину в конфлікт".

"Канцлер повинен припинити блокування доставлення Taurus. Вагання та технічні виправдання лише сприяють зміцненню віри Путіна в те, що він все ще може перемогти, і це лише продовжує війну", — заявив депутат від Партії зелених Антон Хофрайтер.

Речник канцлера повідомив, що плану стосовно найближчого постачання ракет Taurus немає.

"Подібні дебати передували рішенню Німеччини відправити в Україну танки німецького виробництва. Шольц погодився зробити це лише після того, як переконав президента Джо Байдена надіслати американські танки. Німеччина з того часу наполягала на постачанні нових типів зброї лише в тому випадку, якщо США також це роблять", – повідомляє видання.

22 вересня телеканал NBC повідомив, що президент США нібито пообіцяв надати Україні ракети великої дальності ATACMS, але чіткої дати не оголошувалось.

У канцелярії Шольца нібито також є занепокоєння, чи не буде ударів цими ракетами по території Росії.

За словами видання, високопоставлені британські чиновники заявили, що вони "детально поінформували" німецьких колег, як вони співпрацюють з Україною щодо власних ракет Storm Shadow.

За словами посадовців, якщо передачу Taurus буде схвалено, радіус дії ракети буде скорочено, аби "мінімізувати ризик використання її для удару по Росії".

Taurus – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км.

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus потрібно ухвалити швидше.

Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн закликає владу Німеччини передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Німеччина не відмовила Україні в наданні крилаті ракети великої дальності TAURUS, заявив міністр оборони Борис Пісторіус.