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Ворог пошкодив будинки у селі на Херсонщині

Постраждалих серед цивільних немає.

Ворог пошкодив будинки у селі на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Ворог обстріляв село Широка Балка у Станіславській громаді на Херсонщині, пошкоджені будівлі.

Про це повідомляє у Facebook Херсонська ОВА.

Як зазначається, через влучання ворожих снарядів сталося загоряння сухої трави. Пожежу ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події.

Також пошкоджені оселі місцевих жителів. В ОВА інформують, що постраждалих серед цивільних немає.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

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Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни 119 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 557 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА та завдали двох ракетних ударів.

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