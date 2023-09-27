Ворог обстріляв село Широка Балка у Станіславській громаді на Херсонщині, пошкоджені будівлі.

Про це повідомляє у Facebook Херсонська ОВА.

Як зазначається, через влучання ворожих снарядів сталося загоряння сухої трави. Пожежу ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події.

Також пошкоджені оселі місцевих жителів. В ОВА інформують, що постраждалих серед цивільних немає.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни 119 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 557 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА та завдали двох ракетних ударів.