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У Києві попрощались з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою

20 вересня прощання з Кузнецовою відбулося у Вільнюсі.

Фото: Макс Требухов

У Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві попрощались з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою. 

Похорон пройде на Берковецькому цвинтарі.

Прощання з Кузнецовою у Вільнюсі відбулося 20 вересня. На церемонії були присутні рідні померлої, друзі та колеги з вільнюського бюро Радіо Свобода, литовські дипломати, котрі допомагали Інні під час її переїзду до Вільнюса на лікування.

Кузнецова народилася у Києві 30 березня 1963 року. Закінчила факультет журналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Працювала кореспондентом, політичним оглядачем Національного радіо, головним редактором «Радіо Ера FM».

На Радіо Свобода працювала з 2009 року. За керівництва Кузнецової бюро отримало премію імені Дейвіда Берка за "висвітлення політичної кризи в Україні наприкінці 2013 року і на початку 2014 року".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, що Інна Кузнецова померла у столиці Литви 16 вересня після важкої й тривалої хвороби.

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