"Найкращий час для збирання грибів, але не під час війни": ДСНС нагадала про мінну небезпеку

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликала утриматися від прогулянок у лісах на деокупованих територіях.

Це пов'язано з мінною небезпекою. Про це йдеться у повідомленні ДСНС у Facebook.

"Осінь – найкращий час для збирання грибів. Але не під час війни! Пам'ятайте: під золотистим листям можуть ховатися не лише гриби, а й небезпечні ворожі міни, які мають лише одне призначення", – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, що при виявленні вибухівки слід одразу зателефонувати за номером 101, попередити оточуючих, за можливості – огородити місце, але при цьому не наближатися до небезпечного предмету.

Випадки підривів на вибухівці на окупованій та деокупованій території України відбуваються фактично щодня. Зокрема, цього місяця на вибухівці підірвалося авто в Київській області, яка була звільнена від ворога ще в квітні 2022.