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СБУ повідомила про підозру колишньому адвокату Медведчука та Шарія

Після повномасштабного вторгнення РФ він влаштувався до керівного складу "Херсонської окупаційної адміністрації".

СБУ повідомила про підозру колишньому адвокату Медведчука та Шарія
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Валентина Рибіна, який зараз очолює так званий "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області РФ".

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Фігурант був особистим адвокатом Медведчука та Шарія, які підозрюються у державній зраді. На початку повномасштабного вторгнення Росії він виїхав за межі України і вже із-за кордону написав пост у Фейсбук, де закликав українців припинити спротив окупантам. Згодом Рибін прибув до тимчасово окупованої частини Херсонської області, де влаштувався до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації РФ.

На цій "посаді" Рибін виконує завдання Москви щодо посилення окупаційного режиму в захопленому регіоні через масове поширення кремлівської пропаганди. Крім того, колаборант увійшов до складу пропутінської партії "Єдина Росія", від якої намагався "балотуватися" до так званих "законодавчих зборів Херсонської області" восени цього року.

У межах "передвиборчої кампанії" він неодноразово виступав на підтримку агресивної політики кремля, а також агітував місцевих жителів підтримати російських окупантів. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Рибіну про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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Нагадаємо, що раніше СБУ вже кваліфікувала його злочинні дії за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки колаборант перебуває на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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