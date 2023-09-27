Українцям нададуть 600 стипендій для навчання на IT-курсах на Prometheus

Освітня платформа Prometheus запускає стипендії для навчання на IT-курсах, створених у партнерстві з GlobalLogic, Ciklum та найкращими фахівцями галузі.

Про це йдеться у пресрелізі платформи.

600 охочих отримають можливість безкоштовно пройти навчання на освітніх програмах з найзатребуваніших IT професій: Java, Frontend, QA Manual, QA Auto, DevOps та UX/UI. Стипендії передбачені для мешканців прифронтових та звільнених територій. Активність реалізується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID "Зміцнення громадської довіри (UCBI)".

"В умовах війни, економічної кризи та популяризації віддаленої роботи ми бачимо постійне зростання попиту на навчання IT-спеціальностям. Щоб підтримати мешканців прифронтових та звільнених територій України, ми об’єднали зусилля з найдосвідченішими експертами й найбільшими IT-компаніями та створили доступні інтерактивні онлайн-програми, мета яких – допомогти всім охочим пройти шлях від знайомства з галуззю до отримання першої роботи в IT", – зазначили у Prometheus.

Авторами та викладачами курсів стали фахівці з GlobalLogic, Ciklum, Intellias, EPAM. Навчальні програми більшості курсів розроблені спільно з роботодавцями, які як ніхто розуміють, що саме мають вміти нові IT-спеціалісти. Кожен слухач програми також отримає доступ до курсів "Англійська для початківців у сфері ІТ" та "Як знайти першу роботу в ІТ".

На Prometheus доступні 6 програм, створених у співпраці з відомими IT-компаніями країни та визнаними експертами галузі.

Курс "Java Beginner"

Вивчіть одну мову програмування – отримайте безліч напрямків для роботи. Опануйте основи Java та за 17 тижнів розпочніть кар’єру в IT з позиції Trainee Java Developer. На вас чекають 22 навчальних модулі, велика кількість практичних завдань, а також корисні кар’єрні поради та курсовий проєкт до портфоліо – усе, що дозволить швидше розпочати кар’єру.

"Frontend. Базовий курс від Ciklum"

Пройдіть шляхом frontend розробника разом із Ciklum – від верстки до готових сайтів і вебдодатків лише за 16 тижнів. Опануйте програмування на JavaScript та навчіться створювати інтерактивні інтерфейси в React на власному курсовому проєкті. Найкращі випускники курсу отримають можливість продовжити кар’єру в компанії Ciklum.

Курс "Тестувальник QA Manual"

Оптимальний старт в ІТ для тих, хто хоче отримати міцну базу знань з тестування програмного забезпечення та пройти свою першу технічну співбесіду. Курс розроблено у партнерстві з GlobalLogic – випускники курсу з найкращими результатами отримають можливість пройти технічну співбесіду разом з експертами компанії.

Курс "Тестувальник QA Auto"

Почніть з Python – найлегшої мови для новачків, опануйте основи теорії тестування і зосередьтеся на QA Auto. І вже через 11 тижнів навчання ви зможете претендувати на позиції Junior/Trainee QA Engineer. Курс розроблено у партнерстві з GlobalLogic – найкращі випускники отримають можливість пройти технічну співбесіду разом з експертами компанії.

Курс "DevOps та Kubernetes. Практичний інтенсив"

Здобудьте базові знання та практичні навички для отримання роботи‎ інженера DevOps. Пройдіть шлях до працевлаштованого ІТ-інженера з високим доходом та кар’єрними перспективами. Опануйте затребувану професію за 10 тижнів разом із Prometheus та GlobalLogic. Курс викладає Денис Васильєв – провідний інженер DevOps з 17-річним досвідом.

Курс "UX/UI Design Basic"

Зрозумійте, чого хоче користувач, навчіться проєктувати зручні диджитал-продукти, додайте перші кейси до портфоліо – зробіть усі необхідні кроки до першої роботи на позиції Trainee/Junior UX Designer лише за 15 тижнів. Курс викладає Lead Experience Designer EPAM, лекторка та авторка UX-курсів з 7-річним досвідом у дизайні Анастасія Малинка.

600 охочих отримають можливість безкоштовно приєднатися до освітніх програм завдяки стипендіям від USAID.

На безкоштовне навчання можуть претендувати мешканці та внутрішньо переміщені особи, які на момент подачі заявки мешкають в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. У тому числі:

ветерани та ветеранки, а також члени їхніх сімей (батьки, дружина/чоловік, діти);

українці та українки, що втратили роботу внаслідок війни;

українці та українки у яких постраждали домівки чи житло внаслідок російської військової агресії;

внутрішньо переміщені особи;

інші вразливі категорії населення.

Ті, хто постраждали від війни, однак не входять до вказаних категорій та проживають на прифронтових чи звільнених територіях, також можуть подати заявку: таких слухачів зарахують за умови наявності вільних місць. Взяти участь у програмі можуть лише кандидати, що потребують безкоштовного навчання саме зараз, мають чітку мотивацію вступити на програму та готові докласти максимум зусиль для її проходження.

Щоб подати заявку на стипендіальну програму, потрібно до 7 жовтня включно заповнити анкету, яку ви знайдете на сайті обраного вами курсу.

Раніше повідомлялося, що ЄБРР та Швейцарія надають 60 000 грантових місць для навчання українських підприємців на освітній платформі Prometheus.