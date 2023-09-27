The Guardian: у іранських дронах-камікадзе з нещодавніх атак знайшли багато європейських деталей

В іранських ударних безпілотниках, які нещодавно атакували Україну, виявили багато європейських деталей. Про це пише The Guardian із посиланням на секретний документ, який Київ надіслав західним союзникам.

Цей 47-сторінковий звіт Україна передала урядам Group of 7 у серпні. У ньому йдеться, що за попередні три місяці було здійснено понад 600 атак на населені пункти з використанням безпілотних літальних апаратів, що містять західні технології.

Згідно зі звітом, отриманим Guardian, 52 компоненти, виготовлені західними компаніями, були знайдені в безпілотнику Shahed-131 і 57 в моделі Shahed-136, дальність польоту якого становить 2000 км і крейсерська швидкість 180 км/год.

П'ять європейських компаній, включно з польською дочірньою компанією британської транснаціональної компанії, названі оригінальними виробниками ідентифікованих компонентів.

Серед виробників – компанії зі штаб-квартирами в країнах санкційної коаліції: США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі.

Згідно зі звітом, Іран вже диверсифікував своє виробництво за рахунок використання сирійського заводу в порту Новоросійська, але виробництво безпілотників переноситься в Росію, в центральний регіон Татарії Алабуга, хоча Тегеран продовжує постачати компоненти.

У документі йдеться, що уряд Ірану намагається "відмежуватися від надання Росії зброї" і "не може впоратися з російським попитом та інтенсивністю використання в Україні".

За даними журналістів, Україна зазначила, що могла б вразити заводи з виробництва безпілотників, якби їй дали відповідне озброєння.

"Іранське виробництво БпЛА адаптувалося і в основному використовує доступні комерційні компоненти, постачання яких погано або зовсім не контролюється", – йдеться у документі.

Митна інформація показує, що "майже весь імпорт до Ірану походив з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В’єтнаму та Коста-Ріки".

В документі також є аналіз тактики та планів виробництва безпілотників. Зокрема:

пауза в атаках, яка тривала з 17 листопада по 7 грудня, ймовірно, була пов’язана з адаптацією безпілотників, призначених для теплого клімату, до української зими, і це може свідчити про додаткову співпрацю між Росією та Іраном у виробництві та модернізації Shahed

поставки БпЛА Shahed-136/131 з Ірану до Росії відбуваються через Каспійське море. "З Тегерана безпілотники доставляються в іранський порт Амірабад, звідки відправляються в російське портове місто Махачкала".

маркування на електронних компонентах безпілотників, які використовувалися в Україні протягом останніх місяців, було знищено, "імовірно, за допомогою лазера", а російські війська почали використовувати для безпілотників назви "Герань-1" і "Герань-2", це "імовірно частина угоди між Іраном і Росією, щоб приховати роль Ірану".

на початку липня в Україні було збито нову модель Shahed-136 з маркуванням Y002, яка, "можливо, була зібрана на новому виробництві в Росії". Зразок мав іншу форму крила, що "також може вказувати на виробництво в новому місці".

Щодо європейських деталей, то паливний насос, виготовлений у Польщі німецькою компанією Ti Automotive Gmbh, материнською компанією якої є британська транснаціональна TI Fluid Systems, був виявлений у Shahed-136, а також елементи виробництва швейцарської фірми STMicroelectronics.

Також у Shahed-136 була виявлена інтегральна схема драйвера буферної мережі та транзистор, виготовлені компанією International Rectifier, дочірньою компанією німецької фірми Infineon Technologies AG.

Компанія TI Fluid Systems не відповіла на запит про коментарі. Їхнє обладнання можна придбати у роздрібних торговців по всій Європі, і компанія раніше заявляла, що не продає в Іран.

Представник STMicroelectronics сказав: "Ми працюємо з понад 200 000 клієнтів і тисячами партнерів по всьому світу. Ми не дозволяємо та не виправдовуємо використання наших продуктів не за призначенням".

У моделі Shahed-131 українські експерти визначили 14-канальну інтегровану схему управління живленням, що налаштовується, і мікропроцесор нідерландської компанії NXP Semiconductor і силовий транзистор і інтегральну схему International Rectifier.

Також було знайдено 32-розрядний мікроконтролер, 32-розрядний процесор, мікроконтролер із вбудованою флеш-пам'яттю та регулятором падіння дуже низької напруги з інгібітором виробництва STMicroelectronics, а також чіп GPS-трекера швейцарської фірми U-blox.

Речник U-blox сказав: "U-blox рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну. Відразу після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року U-blox припинив усі продажі в Росію, Білорусь та на території, окуповані російською армією в Україні, незалежно від цільового використання. Нещодавно U-blox також вирішила не продавати товари членам Євразійського економічного союзу (зони вільної торгівлі з Росією)".

Представник NXP Semiconductor заявив, що компанія шукає нові способи уникнути зловживання технологією.

Барт Грутус, депутат Європарламенту, який є членом підкомітету з питань оборони та безпеки Європейського парламенту, заявив, що координація між розвідувальними службами ЄС була недостатньою для боротьби зі зловживанням західними компонентами.

"Я думаю, що багато європейських спецслужб навіть не дивляться на санкції", – сказав він.

Нагадаємо, на початку серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що в російських ракетах та безпілотниках, виготовлених уже під час повномасштабного вторгнення, знайшли деталі з 50 країн, зокрема й з країн G7.

До того речник Повітряних сил Інна говорив, що РФ досі здатна виготовляти високоточні крилаті ракети завдяки тому, що змогла обходити санкції та отримувати необхідні комплектуючі.