Головне за середу, 27 вересня: ураження ворожого ЗРК С-300, призначення заступників Умєрова, реорганізація НАУ

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 14 бойових зіткнень.

Загалом окупанти завдали 44 авіаційних ударів та здійснили 27 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Крім того, наші бійці знищили два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс С-300 та шість артилерійських засобів росіян.

На Бахмутському українські бійці успішно відбили атаку противника в районі Григорівки Донецької області. На Мар’їнському - вісім атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки. А на Шахтарському - атаку противника в районі Рівнополя Донецької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 27 вересня – в нашій новині.

Окупаційні війська вбили одну людину на Донеччині та поранили чотирьох, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Окупанти нині обстріляли північ області - під вогонь ворога потрапили м. Костянтинівка, м. Торецьк та с. Калинівка Часовоярської громади. За попередніми даними, проти населення росіяни застосували керовану та фугасну авіабомби й танки.

Від влучання загинув один з жителів. Ще четверо цивільних – жінки 61, 76, 81 років та 36-річний чоловік, які перебували під час обстрілів на вулиці, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі перебувають у медзакладах.

Ворожа атака зруйнувала й понівечила понад два десятка приватних осель і господарських споруд – у будівлях вибиті вікна, двері, зруйновані дахи. Також пошкоджено газопровід і електромережі.

Кабінет Міністрів призначив заступників міністра оборони України. Ними стали Юрій Джигир, Наталія Калмикова та Катерина Черногоренко.

За словами Умєрова, Джигир буде заступником із питань фінансів. Калмикова відповідатиме за питання соціального розвитку. Із лютого 2022 року вона була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду, до цього працювала радницею Командувача сухопутних військ ЗСУ та заступницею глави фонду "Повернись живим". Черногоренко куруватиме напрям цифрового розвитку.

Більше інформації – в новині.

Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету. Відповідний документ є у розпорядженні LB.ua.

Зараз пропонується з юридичної особи НАУ виділити і утворити два ЗВО: Київський авіаційний інститут і Державну льотну академію (м. Кропивницький). Ці два заклади мають стати ключовими центрами розвитку авіаційної галузі в Україні, зокрема щодо підготовки пілотів, розробки нових дизайнів і впровадження в експлуатацію інноваційних БПЛА, підтримки вітчизняної воєнної промисловості.

Як повідомляють наші джерела в міністерстві, студенти, які вже навчаються у НАУ, продовжать своє навчання. Викладачі так само — залишаться працювати на тих самих умовах.

"Рішення про реорганізацію НАУ було ухвалене через низьку ефективність закладу та його керівництва. Жодного БПЛА після початку повномасштабного вторгнення там не розробили, - пояснив співрозмовник із МОН. - Мови про розвиток та інвестиції у заклад з таким керівництвом бути просто не може".

Це рішення Міносвіти має тепер розглянути Кабінет Міністрів.

Стартувала інформаційна кампанія «Знаєш – скажи!», щоб мотивувати людей, які проживають на території Росії, протидіяти примусовій депортації українських дітей і сприяти поверненню їх в Україну.

Кампанію проводять у межах затвердженого Президентом Володимиром Зеленським плану дій Bring Kids Back UA. Її реалізовує телеканал FREEДОМ у партнерстві з радницею-уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації і Ювенальною поліцією.

«Знаєш – скажи!» має висвітлювати і роз'яснювати росіянам, що примусове переміщення українських дітей - злочин. Кампанія також передбачає надати особам, які перебувають на території Росії та володіють інформацією про депортованих українських дітей, можливість інформувати Україну про них. Українським установам, які займаються питаннями повернення дітей, передаватимуть зібрану інформацію про місце та обставини їхнього перебування в РФ.

Докладніше про кампанію – в новині.

У Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві попрощались з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою.

Поховали Інну Кузнецову на Берковецькому цвинтарі.

20 вересня прощання відбулося у Вільнюсі. На церемонії були присутні рідні померлої, друзі та колеги з вільнюського бюро Радіо Свобода, литовські дипломати, які допомагали Інні під час її переїзду до Вільнюса на лікування.

Інна Кузнецова народилася у Києві 30 березня 1963 року. Закінчила факультет журналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Працювала кореспондентом, політичним оглядачем Національного радіо, головним редактором «Радіо Ера FM».

На Радіо Свобода працювала з 2009 року. За її керівництва бюро отримало премію імені Дейвіда Берка за "висвітлення політичної кризи в Україні наприкінці 2013 року і на початку 2014 року".

Світлини – в нашій новині.

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