На Закарпатті священник УПЦ МП пропагував комунізм та підтримував російську армію

Тепер йому загроожує до 5 років ув'язнення.

Слідчі Нацполіції Закарпатській області, за процесуального керівництва прокуратури, скерували для судового розгляду матеріали кримінального провадження щодо настоятеля храму УПЦ МП.

Про це повідомила пресслужба поліції.

"Встановлено, що чоловік, через соціальні мережі, поширював ілюстративні матеріали із зображеннями комуністичної символіки та спонукав свою немалу аудиторію до підтримки впровадження в Україні тоталітарного режиму. Крім цього, фігурант неприховано виправдовував агресію російських загарбників проти українського народу та підтримував країну-агресора", - йдеться в повідомленні.

Проросійські наративи у дописах підтвердила судова мистецтвознавча експертиза. Також антиукраїнську позицію священника засвідчили і речові докази, які правоохоронці вилучили під час обшуків.

Удома та в храмі слідчі знайшли брошури та книги російських авторів, які виправдовують збройну агресію Росії проти України та заохочують ідею насильницького захоплення території інших держав, серед яких і Україна.

У нього також біли роздруківки з піснями, що прославляють здобутки російських загарбників і публікації молитов зі згадками патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який дає благословення російським військовим на убивства українців.

Священнику інкримінують ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу За скоєне йому загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нанполіція затримали священика УПЦ (МП) у Херсоні, який торгував російською зброєю та боєприпасами.

Днями голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в парламенті не знайдеться голосів для заборони УПЦ МП.

Процес "заборони" УПЦ МП розпочали ще в грудні минулого року. Однак віз і нині там. Що відбувається і чи дійсно під нього недостатньо політичної волі, навіть всупереч позиції президента, читайтев матеріалі LB.ua "Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти".