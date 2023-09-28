Вони агітували за “приєднання” до РФ.

Служба безпеки затримала ще двох агітаторів російських спецслужб у результаті контрдиверсійних операцій на півдні України.

Зловмисники масово поширювали в інтернеті заклики на підтримку агресивної політики Кремля та «приєднання» територій нашої держави до складу Росії.

У Миколаєві: затримано працівницю місцевого ліцею, яка працювала на підрозділ інформаційно-психологічних операцій ГРУ.

За вказівкою представника російської воєнної розвідки вона створила та адмініструвала антиукраїнську групу в забороненій соцмережі «Вконтакте».

На ворожому інтернет-ресурсі поплічниця агресора публікувала «дописи», в яких агітувала «приєднати» Миколаївщину до складу РФ.

Також вона «пропонувала» українцям не чинити спротив загарбникам і «погодитись» на захоплення південних регіонів нашої держави.

На Запоріжжі: затримано представника місцевої громадської організації, який на початку повномасштабного вторгнення РФ працював на колаборанта Стремоусова.

Зокрема, псевдоактивіст передавав фейкову інформацію про нібито «зростання протестних настроїв» серед мешканців регіону після повітряних атак загарбників.

Через таку «співпрацю» інформатор потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до публічного поширення кремлівських наративів.

Для цього він створив власний Телеграм-канал та сторінку у Фейсбуці, де виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію частини Запорізької області.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом ворожим агітаторам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Крім того, злочинну діяльність фігурантки з Миколаєва додатково кваліфіковано за чч. 1, 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Затримана перебуває під вартою.

Зловмисникам загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російська інформаторка "наводила" ворожі удари по позиціях десантників ЗСУ під Бахмутом. Ворожою поплічницею виявилась мешканка прифронтового міста Костянтинівка.