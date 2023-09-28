Міністри оборони України та Британії обговорили подальше військове партнерство і допомогу

Сторони зосередились на протиповітряній обороні, артилерії, системах боротьби з безпілотниками.

Міністр оборони України Рустем Умєров та Держсекретар з питань оборони Великої Британії Грант Шаппс обговорили подальше військове партнерство і допомогу Україні.

Про це повідомляє міністерство оборони України.

“Важливий візит до Києва мого колеги, Держсекретаря з питань оборони Великої Британії, Гранта Шаппса. Подякував нашим британським друзям за непохитну підтримку України. Проінформував про поточну ситуацію на фронті та термінові потреби”, - повідомив Умєров.

Він зазначив, що сторони зосередились на протиповітряній обороні, артилерії, системах боротьби з безпілотниками.

“Зима наближається, але ми готові. Разом сильніше”, - підсумував Рустем Умєров.

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибув новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Зокрема, він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Шаппс замінив на посаді очільника МО Британії Бена Воллеса.