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Міністри оборони України та Британії обговорили подальше військове партнерство і допомогу

Сторони зосередились на протиповітряній обороні, артилерії, системах боротьби з безпілотниками. 

Міністри оборони України та Британії обговорили подальше військове партнерство і допомогу
Рустем Умєров та Грант Шаппс
Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров та Держсекретар з питань оборони Великої Британії Грант Шаппс обговорили подальше військове партнерство і допомогу Україні.

Про це повідомляє міністерство оборони України.  

“Важливий візит до Києва мого колеги, Держсекретаря з питань оборони Великої Британії, Гранта Шаппса. Подякував нашим британським друзям за непохитну підтримку України. Проінформував про поточну ситуацію на фронті та термінові потреби”, - повідомив Умєров. 

Він зазначив, що сторони зосередились на протиповітряній обороні, артилерії, системах боротьби з безпілотниками. 

“Зима наближається, але ми готові. Разом сильніше”, - підсумував Рустем Умєров.

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибув новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Зокрема, він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Шаппс замінив на посаді очільника МО Британії Бена Воллеса. 

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