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У Дніпрі ліквідували шахрайський call-центр, працівники якого викрадали кошти в українців у Польщі

Шахраї використовували шифровку дзвінків під номери місцевих банків. Також перевіряється причетність працівника поліції міста Дніпра до “кришування” сall-центру.

У Дніпрі ліквідували шахрайський call-центр, працівники якого викрадали кошти в українців у Польщі
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі ліквідували діяльність шахрайського call-центру, працівники якого викрадали кошти громадян України, які тимчасово проживають у Польщі.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Повідомлено про підозру 2 організаторам та 11 учасникам злочинної організації. Їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією і участь в ній, а також шахрайство (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрювані орендували приміщення у центрі Дніпра. Вони облаштували офіс комп’ютерною технікою та залучили до роботи 20 операторів. 

Представники call-центру зв’язувалися з громадянами України, які тимчасово проживають на території Польщі, за допомогою зашифрованих дзвінків нібито від справжніх місцевих банків. 

Вони представлялись працівниками служби безпеки банку та наголошували на необхідності завантажити додаток нібито для захисту персональних даних потерпілих.

Через додаток шахраї дізнавалися інформацію про залишок коштів на банківському рахунку та відповідний «BLIK-код», завдяки якому і здійснювали виведення коштів на підконтрольні рахунки на території України або криптогаманці. 

Отримані шахрайським шляхом кошти підозрювані переводили в готівку через обмінні пункти валют у м. Дніпро та розподіляли між учасниками злочинної організації.

Попередньо встановлено 15 потерпілих, сума завданих їм збитків - понад півмільйона гривень.

У ході спецоперації проведено 40 обшуків у приміщенні офісу, за місцями мешкання та в автомобілях підозрюваних. Вилучено мобільні телефони, сім-картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, зброю, майже 2 млн грн у різних валютах, дороговартісні авто.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арештів на банківські рахунки, криптогаманці, нерухомість та автомобілі.

Також перевіряється причетність працівника поліції, який прикривав діяльність сall-центру.

Нагадаємо, на початку вересня правоохоронці повідомили про викриття шахрайських саll-центрів у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі. До роботи було залучено понад 800 осіб.

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