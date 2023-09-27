Суд Нью-Йорка дозволив притягнути Дональда Трампа до відповідальності у справі про шахрайство

Судовий процес у справі про шахрайство почнеться 2 жовтня.

Суд Нью-Йорка задовольнив попереднє клопотання генпрокурорки Нью-Йорку, і дозволив притягнення експрезидента США Дональда Трампа до відповідальності у справі про шахрайство.

Про це повідомляє Bloomberg.

Суддя суду округу Мангеттен Артур Енгорн визнав, що Дональд Трамп міг скоїти шахрайство, пов’язане з перебільшенням своїх статків на 3,6 млрд доларів, перебільшуючи ринкову вартість нерухомості, включаючи його маєток Мар-а-Лаго у Флориді, у фінансовій звітності. Це робилось з метою отримання кредитів більшого розміру і на кращих умовах.

Справа була порушена генеральною прокуроркою штату Нью-Йорк Летицією Джеймс проти Дональда Трампа, його дітей Дональда Трампа-молодшого, Іванки й Еріка Трампів, а також керівництва бізнес-імперії Трампа Trump Organization.

Судовий процес у справі про шахрайство почнеться 2 жовтня.

Летиція Джеймс висунула шість звинувачень, отже тепер суд розглядатиме інші, передусім звинувачення у фальсифікації ділових документів і складання неправдивих фінансових звітів, а також вимогу про відшкодування збитків у розмірі 250 млн доларів.

Як раніше повідомлялось, Велике журі присяжних висунуло Дональду Трампу обвинувачення за чотирма пунктами.