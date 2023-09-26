У Молдові хакери атакували сайти постачальників електроенергії

Невідомі хакери атакували сайти деяких державних установ та засобів масової інформації Молдови.

Про це пише NewsMaker.

У результаті атаки стали частково недоступні сайти постачальників електроенергії Молдови – Moldelectrica, Premier Energy, FEE-Nord, НАРЕ і RED-Nord, а також портали Ziarul de Gardă, Nokta і NewsMaker.

Фахівці з кібербезпеки встановили, що атака здійснювалася з Москви. Відповідальність за атаки взяв на себе Telegram-канал "Народная СyberArmy", ймовірно, пов'язаний із РФ.

Речник молдовського уряду Даніель Воде заявив, що владі вдалося відбити DDoS-атаки, здійснені хакерами на сайти держустанов країни. За його словами, на сайтах за час атаки зареєстрували "понад 36 мільйонів запитів із різних регіонів світу".

Нагадаємо, що 13 вересня Молдова видворила російського пропагандиста – главу “Sputnik Молдова” Віталія Денісова.