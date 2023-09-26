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У Молдові хакери атакували сайти постачальників електроенергії

Владі вдалося відбити DDoS-атаки.

У Молдові хакери атакували сайти постачальників електроенергії
Фото: Держспецзв’язку

Невідомі хакери атакували сайти деяких державних установ та засобів масової інформації Молдови.

Про це пише NewsMaker.

У результаті атаки стали частково недоступні сайти постачальників електроенергії Молдови – Moldelectrica, Premier Energy, FEE-Nord, НАРЕ і RED-Nord, а також портали Ziarul de Gardă, Nokta і NewsMaker.

Фахівці з кібербезпеки встановили, що атака здійснювалася з Москви. Відповідальність за атаки взяв на себе Telegram-канал "Народная СyberArmy", ймовірно, пов'язаний із РФ.

Речник молдовського уряду Даніель Воде заявив, що владі вдалося відбити DDoS-атаки, здійснені хакерами на сайти держустанов країни. За його словами, на сайтах за час атаки зареєстрували "понад 36 мільйонів запитів із різних регіонів світу".

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Нагадаємо, що 13 вересня Молдова видворила російського пропагандиста – главу “Sputnik Молдова” Віталія Денісова.

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