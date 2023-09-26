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Південна Корея, Японія та Китай домовилися провести саміт якнайшвидше у зручний час

За кілька місяців відбудеться тристороння зустріч міністрів закордонних справ трьох країн.

Південна Корея, Японія та Китай домовилися провести саміт якнайшвидше у зручний час
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та прем’єр-міністр Японія Фуміо Кісіда
Фото: EPA/UPG

Високопосадовці Південної Кореї, Японії та Китаю погодилися провести саміт своїх лідерів “у найближчий зручний час”, пише Bloomberg.

Японські ЗМІ повідомляють, що зустріч може відбутися в грудні.

Сеул та Пекін повідомили, що за кілька місяців відбудеться тристороння зустріч міністрів закордонних справ трьох країн. Переговори можуть закласти основу для саміту в Сеулі.

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Південна Корея запропонувала Японії та Китаю провести тристоронній саміт у грудні, повідомили токійська телекомпанія TBS і Kyodo News з посиланням на урядові джерела.

На попередніх заходах Китай представляв його прем'єр-міністр, а не президент Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, Південна Корея окремо хоче, аби країну відвідав Сі Цзіньпін − вперше приблизно за десять років. Тристоронні саміти призупинилися з 2019 року через пандемію Covid-19 і потім припинилися через політичну неприязнь. 

Пекін був обурений зустріччю президента США Джо Байдена в серпні в Кемп-Девіді з лідерами Південної Кореї та Японії, назвавши це навмисною спробою зашкодити його відносинами з азійськими сусідами.

США протягом кількох місяців тиснули на партнерів у сфері безпеки, зокрема Південну Корею, Нідерланди, Тайвань і Японію, аби вони дотримувалися суттєвих обмежень на продаж передових чіпів − цей крок розглядається як тиск технологічний сектор Китаю.

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