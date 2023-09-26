Південна Корея, Японія та Китай домовилися провести саміт якнайшвидше у зручний час

За кілька місяців відбудеться тристороння зустріч міністрів закордонних справ трьох країн.

Високопосадовці Південної Кореї, Японії та Китаю погодилися провести саміт своїх лідерів “у найближчий зручний час”, пише Bloomberg.

Японські ЗМІ повідомляють, що зустріч може відбутися в грудні.

Сеул та Пекін повідомили, що за кілька місяців відбудеться тристороння зустріч міністрів закордонних справ трьох країн. Переговори можуть закласти основу для саміту в Сеулі.

Південна Корея запропонувала Японії та Китаю провести тристоронній саміт у грудні, повідомили токійська телекомпанія TBS і Kyodo News з посиланням на урядові джерела.

На попередніх заходах Китай представляв його прем'єр-міністр, а не президент Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, Південна Корея окремо хоче, аби країну відвідав Сі Цзіньпін − вперше приблизно за десять років. Тристоронні саміти призупинилися з 2019 року через пандемію Covid-19 і потім припинилися через політичну неприязнь.

Пекін був обурений зустріччю президента США Джо Байдена в серпні в Кемп-Девіді з лідерами Південної Кореї та Японії, назвавши це навмисною спробою зашкодити його відносинами з азійськими сусідами.

США протягом кількох місяців тиснули на партнерів у сфері безпеки, зокрема Південну Корею, Нідерланди, Тайвань і Японію, аби вони дотримувалися суттєвих обмежень на продаж передових чіпів − цей крок розглядається як тиск технологічний сектор Китаю.