Південна Корея, Японія та Китай домовилися провести саміт якнайшвидше у зручний час

Високопосадовці Південної Кореї, Японії та Китаю погодилися провести саміт своїх лідерів “у найближчий зручний час”, пише Bloomberg.
Японські ЗМІ повідомляють, що зустріч може відбутися в грудні.
Сеул та Пекін повідомили, що за кілька місяців відбудеться тристороння зустріч міністрів закордонних справ трьох країн. Переговори можуть закласти основу для саміту в Сеулі.
Південна Корея запропонувала Японії та Китаю провести тристоронній саміт у грудні, повідомили токійська телекомпанія TBS і Kyodo News з посиланням на урядові джерела.
На попередніх заходах Китай представляв його прем'єр-міністр, а не президент Сі Цзіньпін.
Нагадаємо, Південна Корея окремо хоче, аби країну відвідав Сі Цзіньпін − вперше приблизно за десять років. Тристоронні саміти призупинилися з 2019 року через пандемію Covid-19 і потім припинилися через політичну неприязнь.
Пекін був обурений зустріччю президента США Джо Байдена в серпні в Кемп-Девіді з лідерами Південної Кореї та Японії, назвавши це навмисною спробою зашкодити його відносинами з азійськими сусідами.
США протягом кількох місяців тиснули на партнерів у сфері безпеки, зокрема Південну Корею, Нідерланди, Тайвань і Японію, аби вони дотримувалися суттєвих обмежень на продаж передових чіпів − цей крок розглядається як тиск технологічний сектор Китаю.