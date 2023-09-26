Президентка Європарламенту очікує, що країни ЄС почнуть переговори про вступ із Україною уже в грудні

Мецола вважає, що деякі речі, як роумінг ЄС, українці можуть отримати ще до повноцінного членства.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола сподівається, що країни-члени Євросоюзу розпочнуть офіційні переговори з Україною про вступ уже в грудні. В інтерв'ю The Guardian вона зазначила, що ЄС має підготуватися до приходу України як держави-члена.

З моменту подання Україною заяви на вступ до ЄС пройшов понад рік, і багато хто очікує, що це буде чотири-п’ятирічна подорож. Але Мецола відображає свіжу думку деяких лідерів ЄС про те, що блоку необхідно прискорити прийняття для України та балканських держав, які також подали заявку, щоб зменшити ризик російського втручання на цих територіях.

Мецола хоче, щоб офіційні переговори почалися до Різдва. Рішення залишається за міністрами ЄС, які офіційно зустрінуться в грудні після публічного звіту в жовтні про прогрес України в реформуванні судової системи, приборканні корупції та відкритті ринків.

"Я очікую конкретного результату, оскільки найгіршим сигналом може бути те, що ми поставили цим людям цілі та терміни, яких ми самі не можемо виконати", – сказала вона.

Президентка Європарламенту пояснила, що нинішня економічна модель ЄС не розрахована на більшу кількість членів, скажімо, 32-22, тож необхідні зміни. Мецола також зазначила, країнам-кандидатам на вступ не обов'язково чекати на офіційне прийняття, щоб отримати доступ до певних процесів, наприклад, до безкоштовного мобільного телефону в роумінгу в ЄС. Вона зазначила, що мобільні оператори вже готові для цього.

Також можуть бути зняті торговельні бар’єри для бізнесу.

"Період до вступу також означає доступ до коштів, доступ до університетів, доступ для студентів, можливість вийти на внутрішній ринок, незалежно від того, застосовуємо ми імпортні чи експортні тарифи. Ми роками говорили, що Україна не може бути підключена до європейської електромережі. На це нам знадобилися дні, коли почалася війна. Зрештою, це завжди йшлося про політичну волю", – сказала Мецола.

За даними Bloomberg, Єврокомісія готується рекомендувати розпочати ґрунтовні переговори щодо членства України в ЄС. При цьому очікується, що процес вступу буде “багаторічним”. Також Єврокомісія може наполягати на прогресі в деяких пріоритетних сферах, включно з корупцією. Це будуть так звані проміжні кроки. Після того, як комісія надасть свою рекомендацію, лідери ЄС повинні будуть її підписати, швидше за все, на саміті в грудні. Після цього Україна приступить до тривалої процедури завершення реформ і приведення країни у відповідність із законодавством ЄС у понад 30 сферах, включно з верховенством права та економікою.

Цього місяця прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що Україні ще 5000 законодавчих актів слід привести у відповідність до рекомендацій Євросоюзу. Це, за його словами, передостанній крок до вступу.