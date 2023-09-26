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Чеські підприємці пропонують передати невикористані “ковідні” кошти на відновлення України

Найчастіше про страхування просять виробники сільгосптехніки та харчових продуктів. 

Чеські підприємці пропонують передати невикористані “ковідні” кошти на відновлення України

Чеські підприємці рекомендують міністерствам фінансів і промисловості й торгівлі змінити призначення коштів програми порятунку бізнесу Covid Plus. Гроші пропонують витратити на підтримку тих компаній, які хочуть взяти участь у повоєнній відбудові України.

Про це повідомляє агентство ČTK.

“Після “ковідної” пандемії чеські фірми постали перед новим викликом у вигляді їхньої допомоги Україні, яка потерпає від війни… Тому ми вважаємо передачу коштів, які лишилися в програмі Covid Plus, до бюджету страхової компанії EGAP за логічну й ефективну”, — сказав президент Господарської палати Зденек Заїчек.

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Зараз експортна страхова компанія EGAP пропонує чеським фірмам, які експортують до України, страхове покриття, фінансоване зі спеціального Фонду “Україна”. 

Першим таке страхове покриття використав виробник сільськогосподарської техніки Bednar FMT, завдяки чому до Львівської області будуть передані широкозабірні сільгоспмашини.

Зараз у Чехії опрацьовують ще приблизно 20 подальших заявок на страхування експорту до України загальним обсягом понад 250 млн крон. 

Найчастіше про страхування просять саме виробники сільгосптехніки та харчових продуктів. 

Нагадаємо, уряд Чехії може продовжити тимчасовий захист для українських біженців до березня 2025 року. Водночас для переселенців, які вирішать  повернутися до України, буде призначена допомога.

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