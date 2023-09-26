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Парламент Швейцарії дозволив перепродати Німеччині 25 танків Leopard 2 за умови, що їх не отримає Україна

Техніка може поповнити запаси ФРН або інших держав.

Парламент Швейцарії дозволив перепродати Німеччині 25 танків Leopard 2 за умови, що їх не отримає Україна
Фото: U.S. Army Europe

Рада кантонів Швейцарії 26 вересня дозволила армії вивести з експлуатації 25 списаних танків Leopard 2, передає Swissinfo.

При цьому була умова, що техніку продадуть німецькому виробнику Rheinmetall і вона не потрапить в Україну.

До цього виведення танків з експлуатації схвалила у червні Національна рада.

Німецький уряд звернувся з проханням продати частину списаних танків цьогоріч у лютому. Берлін запевнив - якщо Швейцарія проголосує за, танки не відправлять в Україну, швидше за все, вони залишаться в Німеччині чи інших державах ЄС або НАТО і заповнять прогалини у їхніх запасах.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швейцарія утилізує справне зенітне озброєння, яке могло б допомогти Україні протистояти російській агресії. Йшлося про 60 зенітно-ракетних комплексів Rapier.

Крім того, Берн розслідує спробу державного виробника зброї Ruag AG продати майже 100 танків, які мали би бути використані Україною у війні проти РФ.

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