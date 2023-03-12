​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні

Швейцарія утилізує справне зенітне озброєння, яке могло б допомогти Україні протистояти російській агресії.

Про це пише Європейська Правда з посиланням на NZZ.

За даними Міноборони Швейцарії, армія країни має у розпорядженні 60 зенітно-ракетних комплексів Rapier – перша партія ЗРК вже знищена, на черзі ще три. Повідомляється, що швейцарська армія закупила системи Rapier у 1980-х роках.

У 2007 році федеральний уряд Швейцарії модернізував системи, армія закупила 2000 сучасних керованих ракет – їх теж утилізують, оскільки наприкінці 2022 Швейцарія вивела ЗРК Rapier з експлуатації.

Як зазначається, ці системи та ракети старі, але не повністю застаріли – їх можна було б дуже добре використовувати проти цілей, що низько летять, таких як безпілотники. ЗРК Rapier стали б у пригоді для боротьби з винищувачами або вертольотами.

Повідомляється, що утилізація ЗРК Rapier викликає бурхливу реакцію серед політиків.

"Абсурдно, що ми відмовляємося від оборонної зброї", – заявив член Національної ради Швейцарії від "зелених лібералів" Франсуа Пуанте, він підтримує передачу озброєнь Україні. Наголошується, що передача Rapier Україні була б юридично можлива у Швейцарії.

У виданні пояснюють, що Rapier – це система британського виробництва. Саме тому до ракет застосовують зовсім інші правила, ніж до швейцарської зброї. Відповідно до рішення Федеральної ради від 2006 року, іноземні системи, виведені з експлуатації, повинні бути продані назад до країни-виробника як першочергове завдання, без умов.

Цей особливий режим для списаного іноземного озброєння поширювався на продаж танків Leopard до Німеччини. У 2010 році Швейцарія повернула понад 40 Leopard без будь-яких умов. Це не вважається реекспортом. Швейцарія не надіслала запиту Британії про можливість повернути їй ЗРК Rapier.

У виданні зазначають, що найближчими роками Швейцарія виведе з експлуатації багато іноземних систем озброєння. Наприклад, 248 бойових машин піхоти М113 та понад 100 артилерійських гармат М109. Обидві системи є американськими продуктами й обидві знаходяться на передовій Україні.

Нагадаємо, Рада кантонів (верхня палата парламенту Швейцарії) відхилила клопотання про реекспорт зброї. Воно передбачало надання Україні озброєння швейцарського виробництва.