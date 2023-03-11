Людей врятували під час трьох окремих операцій.

Під час трьох окремих операцій на півдні Італії врятували понад 1300 мігрантів. Про це пише Reuters.

Берегова охорона заявила, що з одного судна зняли 500 мігрантів за 160 км від берега, людей потім доставили до міста Реджо-Калабрія.

Ще 379 мігрантів зняли з іншого корабля у тому ж районі.

“Рятувальні роботи були складними через перевантаження човнів мігрантами та несприятливі умови на морі”, – йдеться в заяві берегової охорони.

Інший рибальський човен, який перевозив 487 мігрантів, супроводили до калабрійського порту Кротоне на буксирі.

Місцеві чиновники повідомили, що ще 200 людей підібрали біля узбережжя Сицилії.

Понад 17 000 людей потрапили до Італії цього року. Сотні загинули, намагаючись перетнути Середземне море та дістатися Європи.

Нагадаємо, наприкінці лютого у провінції Кротоне у регіоні Калабрія затонуло дерев'яне судно, на борту якого перебувало 200 мігрантів – вихідців з Афганістану, Пакистану, Сомалі, Сирії, Іраку та Ірану.

Вважається, що корабель затонув після того, як у негоду розбився об скелі при спробі пришвартуватися. Відомо про щонайменше 72 загиблих, ще 79 людей вижили, близько 30 досі вважаються зниклими безвісти.

Цьго тижня уряд Італії схвалив рішення про посилення кримінальної відповідальності для контрабандистів, які переправляють мігрантів. У випадках смерті та серйозних травм людей їм загрожуватиме до 30 років.