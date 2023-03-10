Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
На Тернопільщині впали уламки російської ракети (оновлено)
На Тернопільщині впали уламки російської ракети (оновлено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Росія атакувала Вінницьку, Івано-Франківську, Одеську, Кіровоградську та ще 12 областей
Росія атакувала Вінницьку, Івано-Франківську, Одеську, Кіровоградську та ще 12 областей
Ворог завдав 15 ударів по Харківщині, під прицілом – енергетична інфраструктура (оновлено)
Ворог завдав 15 ударів по Харківщині, під прицілом – енергетична інфраструктура (оновлено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
ГоловнаСвіт

Офіцера ВМС Італії засудили на 30 років за шпіонаж на користь РФ

Військовий передавав росіянам інформацію за гроші.

Офіцера ВМС Італії засудили на 30 років за шпіонаж на користь РФ
Фото: ANSA

Військовий трибунал Риму засудив до 30 років офіцера ВМС Італії Вальтера Бйота. Його звинувачували у передачі за гроші секретної інформації та документів співробітнику російського посольства.

Про це повідомляє ANSA.

Військова прокуратура Риму вимагала довічного ув'язнення для Бйота, котрий передавав росіянам фотографії екрана комп’ютера і секретних документів.

Підписуйтесь на наш Google News

Серед 19 документів, сфотографованих офіцером, були деякі секретні НАТО, дуже конфіденційні, і один цілком секретний». 

Втім, судді визнали загальні пом'якшувальні обставини.

Водночас, під час свого виступу захисник шпигуна заявив, що буде домагатися відновлення Бйота у ВМС. 

Нагадаємо, у США продовжують викривати працюючих на Росію шпигунів. Двох громадян США викрили на відправці американських авіаційних технологій до Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також