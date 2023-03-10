Офіцера ВМС Італії засудили на 30 років за шпіонаж на користь РФ

Військовий трибунал Риму засудив до 30 років офіцера ВМС Італії Вальтера Бйота. Його звинувачували у передачі за гроші секретної інформації та документів співробітнику російського посольства.

Про це повідомляє ANSA.

Військова прокуратура Риму вимагала довічного ув'язнення для Бйота, котрий передавав росіянам фотографії екрана комп’ютера і секретних документів.

Серед 19 документів, сфотографованих офіцером, були деякі секретні НАТО, дуже конфіденційні, і один цілком секретний».

Втім, судді визнали загальні пом'якшувальні обставини.

Водночас, під час свого виступу захисник шпигуна заявив, що буде домагатися відновлення Бйота у ВМС.

Нагадаємо, у США продовжують викривати працюючих на Росію шпигунів. Двох громадян США викрили на відправці американських авіаційних технологій до Росії.