Служба безпеки викрила нових учасників агентурної мережі ФСБ Росії, яка діяла в різних регіонах України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували ворога про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури після ударів.

Шістьох російських агентів з цієї мережі затримали наприкінці лютого. А зараз затримано ще трьох інформаторів. Вони намагалися приховано збирати закриту інформацію поблизу військових частин.

Серед фігурантів – мешканець Київщни, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва. Також він отримав завдання - потрапити в приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку.

Фото: ssu.gov.ua

Ще один затриманий пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на "посаду" в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону.

За даними слідства, інформатори були на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ. Для комунікації вони використовували анонімний Телеграм-канал.

Фото: ssu.gov.ua

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Наразі фігуранти під вартою. Триває розслідування.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше СБУ затримала ще одного ворожого інформатора в Одесі.