Росіяни влучили в Херсоні в зупинку громадського транспорту, 3 людини загинули (оновлено)

Російські окупаційні війська знову обстріляли місто Херсон.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, є влучання в центральній частині міста.

"Прильоти по центральній частині міста, будьте обережні!", - Соболевський у Telegram.

ОНОВЛЕНО 10:52. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі, в зупинку громадського транспорту.

Внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

21 лютого в Херсоні росіяни влучили в зупинку громадського транспорту, загинули 5 осіб, поранені 16. Ворожі снаряди поцілили у центр міста.

Нагадаємо, що 28 лютого росіяни в черговий раз обстріляли Херсон. Тоді загинула одна людина і ще одну було поранено.