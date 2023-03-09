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Росіяни влучили в Херсоні в зупинку громадського транспорту, 3 людини загинули (оновлено)

Черговий акт терору росіян.

Росіяни влучили в Херсоні в зупинку громадського транспорту, 3 людини загинули (оновлено)
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Російські окупаційні війська знову обстріляли місто Херсон.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, є влучання в центральній частині міста.

"Прильоти по центральній частині міста, будьте обережні!", - Соболевський у Telegram.

ОНОВЛЕНО 10:52. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі, в зупинку громадського транспорту.

Внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

21 лютого в Херсоні росіяни влучили в зупинку громадського транспорту, загинули 5 осіб, поранені 16. Ворожі снаряди поцілили у центр міста. 

Нагадаємо, що 28 лютого росіяни в черговий раз обстріляли Херсон. Тоді загинула одна людина і ще одну було поранено.

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