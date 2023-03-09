Росіяни влучили в Херсоні в зупинку громадського транспорту, 3 людини загинули (оновлено)

Російські окупаційні війська знову обстріляли місто Херсон.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
За його словами, є влучання в центральній частині міста.
"Прильоти по центральній частині міста, будьте обережні!", - Соболевський у Telegram.
ОНОВЛЕНО 10:52. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі, в зупинку громадського транспорту.
Внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб.
21 лютого в Херсоні росіяни влучили в зупинку громадського транспорту, загинули 5 осіб, поранені 16. Ворожі снаряди поцілили у центр міста.
Нагадаємо, що 28 лютого росіяни в черговий раз обстріляли Херсон. Тоді загинула одна людина і ще одну було поранено.