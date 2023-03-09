Повітряна тривога по всій країні тривала близько семи годин. Росіяни задіяли понад 30 літаків та три носії "Калібрів", здійснили 81 пуск ракет різного базування.

Фото: ОПУ

У ніч на 9 березня російська армія здійснила 81 пуск ракет різного базування та задіяла вісім БпЛА Shahed-136/131. Сили оборони збили 34 з 48 крилатих ракет та чотири БпЛА.

Внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Ворог здійснив:

28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

“Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА «Shahed-136/131»”, – зазначив Залужний.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що для нічного масованого удару по Україні росіяни задіяли понад 30 літаків та три носії "Калібрів" морського базування.

"Пуски здійснено з десяти літаків стратегічної авіації Ту-95, семи літаків дальньої авіації Ту-22М3, восьми винищувачів Су-35, шести літаків МіГ-31К та трьох носіїв КР «Калібр» у Чорному морі", – йдеться у повідомленні.

Фото: тг-канал Цаплієнка Наслідки обстрілів Києва.

Захисники знищили 34 крилаті ракети із 48 запущених Х-101/Х-555 та "Калібр", а також 4 БпЛА «Shahed-136/131». Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

"Варто зазначити, що у Збройних Силах України немає засобів, здатних знищувати Х-22 та Х-47 «Кинджал» та С-300", – додали в Повітряних силах.

У Золочівському районі Львівської області від удару ракети загинули пʼятеро людей – троє чоловіків і дві жінки.

Ракета впала в житловому районі, після чого почалася пожежа. Зруйновано два приватних житлових будинки.

"Прильоти" відбулися в Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області. За попередніми даними, одна людина загинула, двоє поранені.

Пошкоджена енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Є серйозні руйнування. Над областю цієї ночі захисники збили сім ворожих ракет.

Вибухи пролунали у двох районах Києва. У Голосіївському районі ворог влучив в обʼєкт інфраструктури.

Наслідки обстрілів Києва.

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. У столиці тривога тривала майже 7 годин. За цей час рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння – починаючи від баражуючих боєприпасів "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває. В столиці задіяні часткові екстрені відключення електроенергії", – заявив голова КМВА Сергій Попко.

Другий вибух пролунав близько 7 години в Святошинському районі. Поранені троє людей, загорілося авто в дворі будинку.

У повітряному просторі Київської області працювали Сили протиповітряної оброни ЗСУ.

На Одещині російська армія поцілила в об’єкт енергетичної інфраструктури та житлові будинки.

Постраждалих унаслідок обстрілу немає, діють обмеження електропостачання.

Над Одеською областю наші захисники збили шість ракет і один безпілотник.

По Харкову та області ворог завдав близько 15 ударів, під прицілом окупантів були об‘єкти критичної інфраструктури.

За попередніми даними, є влучання у приватний житловий будинок на Харківщині. У Харкові не працює наземний електротранспорт і метро.

Житомир після ударів іранськими безпілотниками Shahed-136 залишився без водопостачання, повідомили у міськраді.

За даними станом на 8:12, жертв і поранених немає. "Було уражено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів. Енергетикам вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури області. Вони зможуть розпочати переключення споживачів на резервні лінії живлення, як тільки буде ліквідовано пожежу", – повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

Через російські обстріли повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Близько 3:53 внаслідок ворожих ракетних ударів вимкнулася остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

ЗАЕС перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС, повідомили в Енергоатомі. “Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу. В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу”, – наголосили в НАЕК.

Усі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів. Станом на 6.30 ранку усі енергоблоки сумарно видавали в енергосистему 4700 МВт.

У ДТЕК повідомили, що через атаку ворога у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

У результаті 15-ої масованої російської атаки цієї ночі пошкоджено три теплоелектростанції ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ