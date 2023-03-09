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Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС

Повітряна тривога по всій країні тривала близько семи годин. Росіяни задіяли понад 30 літаків та три носії "Калібрів", здійснили 81 пуск ракет різного базування.

Фото: ОПУ

У ніч на 9 березня російська армія здійснила 81 пуск ракет різного базування та задіяла вісім БпЛА Shahed-136/131. Сили оборони збили 34 з 48 крилатих ракет та чотири БпЛА.

Внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Ворог здійснив:

28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

 “Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА «Shahed-136/131»”, – зазначив Залужний.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що для нічного масованого удару по Україні росіяни задіяли понад 30 літаків та три носії "Калібрів" морського базування.

"Пуски здійснено з десяти літаків стратегічної авіації Ту-95, семи літаків дальньої авіації Ту-22М3, восьми винищувачів Су-35, шести літаків МіГ-31К та трьох носіїв КР «Калібр» у Чорному морі", – йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів Києва.
Фото: тг-канал Цаплієнка
Наслідки обстрілів Києва.

Захисники знищили 34 крилаті ракети із 48 запущених Х-101/Х-555 та "Калібр", а також 4 БпЛА «Shahed-136/131». Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

"Варто зазначити, що у Збройних Силах України немає засобів, здатних знищувати Х-22 та Х-47 «Кинджал» та С-300", – додали в Повітряних силах.

У Золочівському районі Львівської області від удару ракети загинули пʼятеро людей – троє чоловіків і дві жінки.

Ракета впала в житловому районі, після чого почалася пожежа. Зруйновано два приватних житлових будинки.

"Прильоти" відбулися в Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області. За попередніми даними, одна людина загинула, двоє поранені.

Пошкоджена енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Є серйозні руйнування. Над областю цієї ночі захисники збили сім ворожих ракет. 

Вибухи пролунали у двох районах Києва. У Голосіївському районі ворог влучив в обʼєкт інфраструктури.

Наслідки обстрілів Києва.
Наслідки обстрілів Києва.

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. У столиці тривога тривала майже 7 годин. За цей час рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння – починаючи від баражуючих боєприпасів "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває. В столиці задіяні часткові екстрені відключення електроенергії", – заявив голова КМВА Сергій Попко. 

Другий вибух пролунав близько 7 години в Святошинському районі. Поранені троє людей, загорілося авто в дворі будинку.

У повітряному просторі Київської області працювали Сили протиповітряної оброни ЗСУ.

На Одещині російська армія поцілила в об’єкт енергетичної інфраструктури та житлові будинки.

Постраждалих унаслідок обстрілу немає, діють обмеження електропостачання.

Над Одеською областю наші захисники збили шість ракет і один безпілотник.

По Харкову та області ворог завдав близько 15 ударів, під прицілом окупантів були об‘єкти критичної інфраструктури.

За попередніми даними, є влучання у приватний житловий будинок на Харківщині. У Харкові не працює наземний електротранспорт і метро.

Житомир після ударів іранськими безпілотниками Shahed-136 залишився без водопостачання, повідомили у міськраді.

За даними станом на 8:12, жертв і поранених немає. "Було уражено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів. Енергетикам вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури області. Вони зможуть розпочати переключення споживачів на резервні лінії живлення, як тільки буде ліквідовано пожежу", – повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

Через російські обстріли повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Близько 3:53 внаслідок ворожих ракетних ударів вимкнулася остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

ЗАЕС перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС, повідомили в Енергоатомі. “Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу. В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу”, – наголосили в НАЕК.

Усі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів. Станом на 6.30 ранку усі енергоблоки сумарно видавали в енергосистему 4700 МВт.

У ДТЕК повідомили, що через атаку ворога у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

У результаті 15-ої масованої російської атаки цієї ночі пошкоджено три теплоелектростанції ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

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