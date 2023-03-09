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У Львівській області від ракети загинули пʼятеро людей (оновлено)

Розбір завалів триває. 

У Львівській області від ракети загинули пʼятеро людей (оновлено)
Фото: ГУ ДСНС у Львівській області Facebook

У Золочівському районі Львівської області від удару ракети загинули пʼятеро людей. 

Ракета впала в житловому районі, після чого почалася пожежа. Про це голова ОВА Максим Козицький повідомив у Telegram.

Про пʼятого загиблого стало відомо згодом, спершу було відомо про чотирьох.

"Кількість загиблих внаслідок падіння ракети у Золочівському районі зросла до п‘яти. Під завалами виявили тіло ще одного чоловіка – 1963 року народження. Щирі співчуття рідним", – написав Козицький. 

Також загинули двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. 

За даними ДСНС, 9 березня близько 04:00 в Золочівському районі внаслідок ракетного удару відбулось руйнування двох приватних житлових будинків. 

Від опівночі і до ранку російська армія атакувала Україну з повітря. У влучання в Києві, Одеській і Харківській областях, по Житомирській вдарили безпілотниками. В столиці є влучання в обʼєкт інфраструктури. За попередніми даними, влучила аеробалістична ракета.

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